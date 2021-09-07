Кремль заявил, что РФ не готова признать биткойн официальной валютой

Полное признание криптовалют платежным средством лишь навредит финансовой системе, отметил Песков

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия не готова признать биткойн официальной валютой, для этого нет ни малейшего повода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, насколько Россия готова к признанию биткойна официальной валютой, Пескова спросили в ходе общения с журналистами во вторник.

"Однозначно, что Россия не готова к таким шагам и пока нет малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги. Все-таки, де-факто приравнивание их (криптовалют) к денежным инструментам, конечно, ничего, кроме вреда, финансовой экономической системе нанести не может, если речь идет о полном признании в качестве платежного средства", - сказал Песков.