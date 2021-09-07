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Петербуржец получил почти 22 года колонии за серию нападений на женщин и убийство

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию особого режима местного жителя за убийство и разбойные нападения на женщин, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города.

Мужчину приговорили к 21 году 10 месяцам 26 дням колонии особого режима. По информации объединенной пресс-службы судов города, с него также взыскали 3 млн рублей в пользу родственницы убитой им женщины. Приговор пока не вступил в силу.

Как установил суд, с 23 июня по 1 июля 2020 года петербуржец несколько раз напал на женщин в Кировском и Калининском районах, отбирая у них вещи и деньги. В июне 2020 года он убил одну из жертв 19 ударами ножом. Мужчину задержали 1 июля поблизости от места очередного преступления.

Подсудимый признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем, в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и просто в грабеже.

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