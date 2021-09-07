В Петербурге завели дело о фиктивной регистрации нескольких тысяч мигрантов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге по факту фиктивной постановки на учет нескольких тысяч иностранных граждан, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

Производство ведется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

В ходе проверки прокуратуры Адмиралтейского района города, материалы которой легли в основу дела, было установлено, что ООО "Позитив Групп" по одному адресу фиктивно поставило на миграционный учет более 3,4 тыс. иностранцев. При этом организация не вела предпринимательскую деятельность в этот период и фактически не предоставляла жилье приезжим, уточняют в прокуратуре.

Согласно открытым источникам, основным видом деятельности ООО "Позитив Групп" является комплексное обслуживание помещений.