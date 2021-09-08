Двоих воспитанников детского дома ищут на Сахалине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Подростков, которые самовольно ушли из детского дома несколько дней назад ищут на Сахалине, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

"Проводится проверка по факту безвестного отсутствия несовершеннолетних воспитанников ГКУ "Троицкий детский дом", - сказано в сообщении.

Подросткам по 15 лет. По данным СУ СК из детского дома они ушли вечером 4 сентября и до сих пор об их местонахождении ничего не известно. Следствие просит всех, кто обладает сведениями о них, связаться с правоохранительными органами.