Ушедшие из детского дома на Сахалине подростки найдены живыми

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Два подростка, которые самовольно покинули детский дом на Сахалине, найдены живыми и здоровыми, сообщает в среду пресс-служба регионального управления СКР.

Там отметили, что воспитанников детдома обнаружили в квартире в городе Невельск. "Юноши переданы представителям воспитательного учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Следователи намерены выяснить причины их самовольного ухода из детского дома и дать оценку действиям руководства учреждениях.

Как сообщалось, двое 15-летних подростков ушли из Троицкого детского дома вечером 4 сентября, об их местонахождении было ничего не известно.