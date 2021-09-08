Аэропорт Владивостока сможет пропускать иностранцев по электронной визе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Владивостока включили в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане смогут въезжать и выезжать из страны по единой электронной визе, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о включении в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Принятое решение упростит въезд для иностранных граждан в Россию через воздушную гавань Приморья", - говорится в сообщении.

Распоряжение правительства РФ о включении аэропорта Владивостока и еще нескольких аэровокзалов в перечень премьер-министр Михаил Мишустин подписал на минувшей неделе.

Ранее сообщалось, что в России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях.

Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.