Красноярец запер в своей квартире и избил врача-терапевта

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Жителю Красноярска предъявлено обвинение в лишении свободы участкового терапевта, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, днем 9 августа терапевт из Красноярской межрайонной поликлиники №1 по вызову пришла в квартиру, осмотрела заболевшую женщину, оказала ей медпомощь и собралась уходить. В это время внук пациентки запер в квартире входную дверь и нанес терапевту не менее восьми колюще-режущих ран, лишив ее свободы передвижения.

Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

43-летний обвиняемый арестован, на допросе он частично признал вину. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.