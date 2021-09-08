Более 2 млн россиян зарегистрировались для голосования онлайн

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 2 млн граждан подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По дистанционному электронному голосованию у нас подано в общей сложности 2 млн 032 тыс. 498 заявлений. Москва здесь лидирует", - сказала Памфилова на заседании комиссии в среду.

Согласно презентации, которую глава ЦИК РФ продемонстрировала на заседании, в Москве подано 1 млн 524 тыс. заявлений (около 20,5% от общего количества заявлений).

В рамках механизма "Мобильный избиратель", который позволяет избирателям голосовать по месту пребывания, подано 1 млн 654 тыс. заявлений, сообщила Памфилова.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября по московскому времени. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы онлайн.

В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, созданной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.