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Памфилова заявила о праве сотрудников иноагентов наблюдать за выборами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Граждане России, участвующие в деятельности организаций-иноагентов, могут быть наблюдателями на выборах в сентябре, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Граждане РФ, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК РФ.

На заседании ЦИК последовали разъяснения, что сотрудничающие с иноагентами люди, как и другие граждане, могут представлять только тот субъект, который их назначил: кандидата, политическую партию или общественную палату, а реализовывать права наблюдателей - только в интересах назначивших их субъектов, а не в интересах организации-иноагента.

"Кроме того, действуя в личном качестве (от своего имени) и не представляя при этом организацию, выполняющую функции иностранного агента, граждане могут участвовать в качестве привлеченных экспертов в обучении, которые проводят иные организации, имеющие на это право", - говорится в материалах ЦИК.

При этом организация-иноагент не может обучать наблюдателей, направлять их на выборы и иным образом участвовать в избирательных кампаниях.

Памфилова отметила, что СМИ-иноагенты могут освещать избирательную кампанию в России и присутствовать на избирательных участках в дни голосования "при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов".

Также, по словам главы ЦИК РФ, не допускается "тенденциозное освещение избирательной кампании или предпочтения в освещении деятельности отдельно взятых кандидатов и политических партий".

При этом представители таких СМИ "могут быть аккредитованы ЦИК России и избирательными комиссиями субъектов РФ, в том числе для присутствия на участках в дни голосования, освещать ход голосования наравне с представителями иных СМИ".

Голосование на выборах в Госдуму и региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё трех изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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