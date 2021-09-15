Памфилова насчитала 413 616 наблюдателей на предстоящих выборах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На грядущих выборах разных уровней будут работать 413 616 наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Подчеркну, это пока предварительные данные, еще идет обработка", - сказала она на заседании ЦИК, добавив, что списки наблюдателей представили 16 политических партий.

"Наблюдатели могут прийти от любой партии, кандидата, прийти и уведомительно записаться в Общественную палату (...) Общественная палата - модераторы, они аккумулируют гражданскую активность, они никому не отказывают: пожалуйста, регистрируйтесь, хотите видео наблюдать - пожалуйста, приходите в центры наблюдать. То же самое по СМИ (иноагентам): в аккредитации никто не отказал, право есть. Никаких ущемлений нет", - заверила глава комиссии.

Ранее Памфилова объявила, что россияне,

Ранее она сообщала, что граждане России, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иноагента, вправе быть наблюдателями на выборах, а СМИ-иноагенты могут освещать избирательную кампанию и присутствовать на избирательных участках.

Ранее глава ЦИК сказала, что участие в наблюдении за выборами в России подтвердили 249 человек, имеющих статус международных наблюдателей, из 55 стран.

В августе стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось направлять своих наблюдателей на думские выборы, поскольку организация не устроила предложенная ей квота - всего 60 наблюдателей. БДИПЧ ОБСЕ собиралось послать в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.