В Кремле заявили о готовности обсуждать предложения СМИ по закону об иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы начать экспертное обсуждение предложений российских СМИ об изменении законодательства об иноагентах после парламентских выборов.

"Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что должен еще парламент сформироваться, и комиссии, и так далее. Тогда начнется экспертный разговор", - сказал Песков журналистам в среду.

"Да, мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы - да, будем обсуждать с экспертами", - добавил он.

Несколько российских СМИ в том числе "Новая газета" и "Эхо Москвы", поддержали открытое обращение с требованием изменить законодательство об иностранных агентах. Песков 3 сентября сообщал, что письмо в Кремле видели.

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