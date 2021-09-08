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Пьяный екатеринбуржец открыл стрельбу из-за конфликта с соседями

На него завели уголовное дело о покушении на убийство

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Следователи приняли к производству уголовное дело о стрельбе в подъезде жилого дома в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, 3 сентября днем екатеринбуржец, охранник частного предприятия, будучи пьяным, на почве внезапно возникшей личной неприязни несколько раз выстрелил из оружия рядом со своими соседями - мужчиной, его сожительницей и сыном-инвалидом.

"Только благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь постороннего гражданина удалось избежать трагедии", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В данный момент следователи проводят работу по сбору и закреплению доказательств.

"В ходе предварительного следствия планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигуранта", - уточнили в СУ СКР по региону, отметив, что расследование дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в жилом доме в Екатеринбурга из-за конфликта между соседями произошла стрельба. По данным журналистов, мужчина с оружием напал на соседей якобы из-за того, что его раздражал юноша-инвалид, который вместе с отцом медленно поднимался по лестнице. Сам владелец оружия заявил, что на него напали.

Свердловская область СКР Екатеринбург

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