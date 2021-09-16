Екатеринбуржца обвинили в покушении на убийство соседей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Охраннику ЧОП предъявлено обвинение по делу о стрельбе в подъезде жилого дома в Екатеринбурге, сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 3 сентября. По версии следствия, пьяный обвиняемый из-за внезапно вспыхнувшей неприязни несколько раз выстрелил из ружья вблизи соседей: мужчины, его сожительницы и 21-летнего сына-инвалида.

"Благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь постороннего гражданина удалось избежать трагедии", - говорится в сообщении.

Мужчина по решению суда арестован на два месяца.

Дело расследуется по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.