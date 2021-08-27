Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кабмин выделил почти 8 млрд руб. для медиков за участие в вакцинации

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации от коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно тексту постановления, опубликованному в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, в 2021 году Минздраву из резервного фонда правительства будет выделено 7,827 млрд рублей.

Эти деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от коронавируса, а также на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска тем работникам, "которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты".

Минздрав должен обеспечить заключение соглашений о предоставлении этих средств регионам не позднее 30 дней со дня вступления распоряжения в силу.

Хроника коронавируса. Август.

23
В Тайване 27 августа второй раз подряд зафиксировали нулевую статистику по новым случаям выявления коронавирусной инфекции. Впервые этот показатель был достигнут накануне в среду 25 августа.Волонтеры проводят дезинфекцию перед каждым теннисным матчем на Паралимпийских играх в Токио23 августа. В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри границ.23 августа. Фестиваль Гай Джатра празднуют в Непале в период пандемии коронавируса COVID-19. Отмечая религиозный праздник непальские индусы просят спасения и мира для членов их семей, которые скончались в прошлом году.20 августа. Безработица и высокие цены на продовольствие приводят к увеличению числа бездомных в Бразилии на фоне пандемии коронавируса.19 августа. В Индии за сутки более восьми миллионов человек привились от коронавируса.18 августа. Отель для прохождения 21-дневного карантина для прибывающих в Гонконг из стран "повышенного риска".17 августа. Камни с именами умерших от коронавируса, разложенные на стихийном мемориале у здания правительства Буэнос-Айреса.16 августа. На Филиппинах зарегистрирован первый случай лямбда-варианта коронавируса.13 августа. Похоронные бригады работают круглосуточно во многих районах Индонезии, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19.12 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Тайване 27 августа второй раз подряд зафиксировали нулевую статистику по новым случаям выявления коронавирусной инфекции. Впервые этот показатель был достигнут накануне в среду 25 августа.
Хроника 09 января 2020 года – 27 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус Минздрав

Новости

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе

Zoom попросила у ФАС разрешения на покупку Five9

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Кремль отреагировал на обращение СМИ к Путину по поводу закона об иноагентах

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Росавиация предложит оперштабу разрешить чартерные рейсы в Египет

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

По вине человека началось более 80% лесных пожаров в Свердловской области

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Комитет Госдумы обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

Что произошло за день: четверг, 26 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');