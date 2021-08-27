Кабмин выделил почти 8 млрд руб. для медиков за участие в вакцинации

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации от коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно тексту постановления, опубликованному в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, в 2021 году Минздраву из резервного фонда правительства будет выделено 7,827 млрд рублей.

Эти деньги пойдут на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации от коронавируса, а также на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска тем работникам, "которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты".

Минздрав должен обеспечить заключение соглашений о предоставлении этих средств регионам не позднее 30 дней со дня вступления распоряжения в силу.