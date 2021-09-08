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Годовая инфляция в РФ в августе выросла до 6,68%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В годовом выражении инфляция в РФ в августе 2021 года, ускорилась до 6,68% (максимума с августа 2016 года), свидетельствуют данные Росстата.

Показатель вырос с 6,46% на конец июля, 6,50% на конец июня, 6,02% на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. На конец января инфляция составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%.

Инфляция в августе замедлилась до 0,17% с 0,31% в июле, 0,69% в июне, 0,74% в мае, 0,58% в апреле, 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе.

За январь-август 2021 года цены выросли на 4,69% (за январь-август 2020 года рост цен был значительно ниже - 2,95%, в том числе в августе прошло года была дефляция на 0,04%).

Последний раз цены в РФ росли в августе в 2015 году, после этого на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции была либо нулевая инфляция, либо дефляция.

Инфляция в августе оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на август, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,1%.

По данным Росстата, с 31 августа по 6 сентября инфляция составила 0,07% после 0,09% с 24 по 30 августа и 0,10% с 17 по 23 августа. Для второй половины августа и первой половины сентября такая недельная инфляция на уровне почти 0,1% значительно выше нормы.

Среднесуточная инфляция за шесть дней сентября составила 0,01% (за аналогичный период августа 2020 года была нулевой).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 6 сентября продолжила рост в сторону 6,8% (была в районе 6,74-6,75%), добавляя аргументов для ЦБ в пользу более жесткого решения.

Аналитики перед заседанием совета директоров практически поровну разделились во мнении о том, на сколько ЦБ повысит ключевую ставку 10 сентября с действующих 6,5% - на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов с некоторым перевесом в сторону более жесткого решения (50 б.п.).

Росстат

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