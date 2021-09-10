ЦБ спрогнозировал, что инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2022 году

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года и с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5% в 2022 году, в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

ЦБ указал, что инфляция складывается выше его прогноза (июльский прогноз ЦБ по инфляции составил 5,7-6,2%).

В августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле. Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении.

"Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом на мировых товарных рынках", - говорится в сообщении.

Инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. В 2022 году годовая инфляция снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - заявили в ЦБ.