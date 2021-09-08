В Совфеде допустили, что от России на инаугурации правительства Афганистана будет посол

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия примет участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана на посольском уровне.

"Думаю, что это будет на уровне послов, не более того, конечно, на уровне дипкорпуса", - сказала Матвиенко журналистам в среду, завершая визит в Австрию.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил в среду "Интерфаксу", что на церемонии было бы достаточно представительства посла РФ в Афганистане. Он напомнил, что Москва не разорвала дипотношений с Кабулом.

"А что касается признания правительства, сформированного "Талибаном" (организация, запрещенная в РФ), - нет, это не будет означать признания. Москва будет смотреть, как дальше будут развиваться события, и куда будет двигаться дальше власть талибов", - отметил сенатор.

Ранее назначенный заместителем премьер-министра Афганистана мулла Абдул Гани Барадар сообщил в твиттере, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены представители шести стран - России, Китая, Пакистана, Турции, Катара и Ирана.