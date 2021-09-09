Полиция начала поиски двух пропавших школьниц в Красноярском крае

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские Лесосибирска (Красноярский край) разыскивают двух пропавших 13-летних девочек, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о пропаже школьниц появилась накануне в соцсетях. В полиции об их исчезновении узнали в ходе интернет-мониторинга, родители по этому поводу в МВД не обращались.

"Сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщается, что две 13-летние школьницы уехали из дома вечером 7 сентября. Они переночевали у подруги в соседнем поселке Колесниково, а утром 8 сентября сели в такси и поехали в Новоенисейск. С этого времени об их местонахождении ничего не известно.

Руководитель организации "Поиск пропавших детей" Оксана Василишина сообщила "Интерфаксу", что волонтерам не было известно о пропаже девочек.