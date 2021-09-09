Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Суд Центрального района города Кемерово арестовал до 7 ноября обвиняемого в убийстве двух школьниц, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, сотрудников СМИ на него не пустили.

После заседания обвиняемый Виктор Пестерников не стал отвечать на вопросы журналистов, признает ли он вину, раскаивается ли в преступлении и о причинах убийства девочек. Также он промолчал на предложение попросить прощения у родителей своих жертв.

В свою очередь старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СКР по региону Роман Пузырьков сказал журналистам, что мужчина признал вину в полном объеме.

Как сообщалось, утром 6 сентября две 10-летние девочки ушли в школу и не вернулись. По камерам наружного наблюдения было установлено, что вечером того же дня они в сопровождении мужчины, который купил им в магазине сладости, ушли в неизвестном направлении. В ночь на вторник родители одной из пропавших обратились в правоохранительные органы, мать второй девочки, как сообщали местные СМИ, узнала об исчезновении от волонтеров, так как выпивала в соседней деревне.

7 сентября днем был задержан ранее судимый за насилие над несовершеннолетним 41-летний житель Мысков, который переехал в Киселевск, но не был поставлен на административный учет. Вскоре в заброшенном доме были найдены тела девочек со следами насильственной смерти.

Мужчине инкриминируют убийство двух малолетних, совершенное с целью скрыть другое преступление, два эпизода изнасилования и два эпизода насильственных действий сексуального характера.

Также возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органов профилактики, занимающихся административным надзором за людьми, освободившимися из мест лишения свободы.

Местные СМИ сообщали, что мужчина был задержан местными жителями, которые опознали его по записям с камер наблюдения, и передали полицейским.