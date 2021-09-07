Уголовное дело о халатности завели после убийства 2 школьниц в Кузбассе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о халатности органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, которые освободились из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба СКР.

Дело по статье 293 УК РФ заведено после убийства двух школьниц в городе Киселевске Кемеровской области.

Как отмечается в сообщении СКР, по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

Так, в апреле 2009 года мужчину осудили на 10 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился, его поставили на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город, но на учет в органы профилактики его не поставили.

Две 10-летние школьницы пропали в Киселевске в понедельник, 6 сентября. Было возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Во вторник в одном из заброшенных домов Киселевска обнаружили тела пропавших девочек с признаками насильственной смерти.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили ранее во вторник, что следствие также проверит семьи, в которых жили дети.

При этом местные СМИ сообщают, что мать одной из убитых девочек узнала об ее исчезновении только после начала поисков, когда к ней пришли волонтеры. До этого женщина якобы распивала спиртное в соседней деревне.