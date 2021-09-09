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В петербургской квартире нашли тела супругов Пушкина и Гончаровой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Житель Петербурга задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба управления СКР по городу.

По версии следствия, в конце августа 25-летний мужчина в квартире дома на Рябовском шоссе в ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления спиртного, ударил ножом хозяев жилья – мужчину и женщину – и скрылся.

В связи с инцидентом возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточняют в СКР.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в квартире на Рябовском шоссе обнаружены трупы 43-летней жительницы Петербурга с фамилией Гончарова и ее 31-летнего супруга с фамилией Пушкин. Тела нашла сестра убитой накануне.

Кроме того, по словам источника, из квартиры пропали телевизор, два мобильных телефона и системный блок. В правоохранительных органах полагают, что технику похитил убийца.

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