В Ижевске задержали владельца мессенджера в "даркнете", через который заказали убийство

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ижевске предполагаемого участника группы, оказывавшей криминальные услуги в теневом сегменте интернета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления "М" ФСБ России задержали предполагаемого участника группы, оказывавшей криминальные услуги в так называемом теневом сегменте сети "Интернет", - сказала Волк журналистам в четверг.

Представитель МВД сообщила, что фигурант был задержан в Ижевске при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. "По имеющимся сведениям, он администрировал аккаунт в одном из мессенджеров, использовавшемся организатором покушения на убийство и других преступлений", - пояснила Волк.

По словам представителя ведомства, задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства супругов в Кольчугинском районе Владимирской области. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователя Следственного комитета РФ, пояснила Волк.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, осуществлявшие сбор персональных данных, сведений о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства.

"Они находятся под стражей. Соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з" части 2 статьи 105, части 1 статьи 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия)", - сказала Петренко.

По словам представителя СК, задержанный 38-летний житель Ижевска причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов.

"Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц", - отметила Петренко.

Как сообщила представитель ведомства, по местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования: мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств.

"Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сказала Петренко.