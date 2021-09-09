Российское историческое общество и "Интерфакс" договорились о взаимодействии в области реализации исторических проектов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российское историческое общество (РИО) и информационное агентство "Интерфакс" намерены развивать взаимодействие в рамках реализации различных историко-архивных проектов.

РИО, в частности, выразило готовность оказывать агентству научно-методическое и информационное содействие в осуществлении проекта "30 лет назад. Хроника последних дней СССР".

Председатель РИО Сергей Нарышкин в своем письме в "Интерфакс" подчеркнул, что "30-летие современной российской государственности является одной из приоритетных тем работы Российского исторического общества".

Цель осуществляемого "Интерфаксом" проекта "30 лет назад. Хроника последних дней СССР" - максимально полно воссоздать хронику последних месяцев 1991 года и предоставить всем заинтересованным в понимании происходивших тогда исторических процессов возможность изучать и анализировать события, приведшие и сопровождавшие распад СССР, рождение новой российской государственности.

С середины августа на сайте www.interfax.ru/30years/ размещаются собственные новости "Интерфакса" тридцатилетней давности, свидетельства очевидцев, отрывки из мемуаров политических деятелей, сообщения ведущих зарубежных СМИ, малоизвестные документы.

"Для нашего агентства - первого независимого агентства, созданного в СССР в 1989 году, - те переломные дни стали своего рода "проверкой на прочность" и преданность избранному пути, - отметил генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар. - Многим нашим журналистам волей судьбы довелось не просто быть в гуще исторических событий, но и подробно освещать их, предоставляя нашим подписчикам по всему миру полную и практически эксклюзивную информацию. И для нас чрезвычайно важно, что столь уважаемая организация, как Российское историческое общество, обратила внимание на наш проект и выразила согласие на взаимодействие с ним".

Российское историческое общество было воссоздано 20 июня 2012 года (в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества, действовавшего в период с 1866 по 1920 гг.). Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие.

Целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.