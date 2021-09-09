Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Российское историческое общество и "Интерфакс" договорились о взаимодействии в области реализации исторических проектов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российское историческое общество (РИО) и информационное агентство "Интерфакс" намерены развивать взаимодействие в рамках реализации различных историко-архивных проектов.

РИО, в частности, выразило готовность оказывать агентству научно-методическое и информационное содействие в осуществлении проекта "30 лет назад. Хроника последних дней СССР".

Председатель РИО Сергей Нарышкин в своем письме в "Интерфакс" подчеркнул, что "30-летие современной российской государственности является одной из приоритетных тем работы Российского исторического общества".

Цель осуществляемого "Интерфаксом" проекта "30 лет назад. Хроника последних дней СССР" - максимально полно воссоздать хронику последних месяцев 1991 года и предоставить всем заинтересованным в понимании происходивших тогда исторических процессов возможность изучать и анализировать события, приведшие и сопровождавшие распад СССР, рождение новой российской государственности.

С середины августа на сайте www.interfax.ru/30years/ размещаются собственные новости "Интерфакса" тридцатилетней давности, свидетельства очевидцев, отрывки из мемуаров политических деятелей, сообщения ведущих зарубежных СМИ, малоизвестные документы.

"Для нашего агентства - первого независимого агентства, созданного в СССР в 1989 году, - те переломные дни стали своего рода "проверкой на прочность" и преданность избранному пути, - отметил генеральный директор "Интерфакса" Михаил Комиссар. - Многим нашим журналистам волей судьбы довелось не просто быть в гуще исторических событий, но и подробно освещать их, предоставляя нашим подписчикам по всему миру полную и практически эксклюзивную информацию. И для нас чрезвычайно важно, что столь уважаемая организация, как Российское историческое общество, обратила внимание на наш проект и выразила согласие на взаимодействие с ним".

Российское историческое общество было воссоздано 20 июня 2012 года (в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества, действовавшего в период с 1866 по 1920 гг.). Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие.

Целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.

Российское историческое общество Интерфакс

Новости

Воздух на МКС оказался чистым, несмотря на срабатывание датчика дыма

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

В РФ начался эксперимент по использованию водителями цифровой копии СТС

В РФ начался эксперимент по использованию водителями цифровой копии СТС

На Камчатке у браконьеров изъяли почти 100 килограммов красной икры

На Камчатке у браконьеров изъяли почти 100 килограммов красной икры

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа в доме в Ногинске

Число погибших при взрыве газа в доме в Ногинске достигло четырех

Американец Тревор Рид попал в штрафной изолятор в мордовской колонии

Что произошло за день: среда, 8 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');