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Госдума будет работать с законопроектами до самых выборов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совет Думы соберется 13 сентября, чтобы отправить в рассылку поступившие законопроекты и дать возможность Госдуме нового созыва сразу после выборов начать их рассматривать, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Принято решение 13 сентября провести еще одно дополнительное заседание Совета Думы. В Госдуму поступают законодательные инициативы, над законопроектами работают профильные комитеты. Важно, чтобы проекты законов не накапливались, а сразу началась активная работа", - сказал Володин журналистам в четверг.

Он пояснил, что некоторые законопроекты должны направляться в рассылку в регионы перед рассмотрением их палатой. Если отправить их в рассылку раньше, то "сентябрь будет потрачен не зря".

"В октябре Госдума сразу, без раскачки приступит к обсуждению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября, а не в конце года", - сказал Володин.

После закрытия последней пленарной сессии Госдумы уходящего VII созыва в палату поступило порядка 140 законопроектов, следует из базы данных парламента. В их числе, в частности, инициатива о продлении "дачной амнистии" до 2031 года, законопроект об изъятии загранпаспортов у должников, проект закона о штрафах за нарушение правил обращения с животными и ряд внесенных президентом России ратификационных законопроектов.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября.

Госдума Вячеслав Володин

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