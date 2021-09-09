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В МИД заявили, что РФ отказывает в визах дипломатам США на паритетной основе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия не выдает визы сотрудникам американской дипмиссии в РФ, исходя из принципов взаимности, так как американская сторона поступает аналогичным образом с российскими сотрудниками, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поскольку визы не выдаются нашим людям, которые должны ехать на замену работающим в США, мы в рамках естественного правила взаимности не выдаем визы американским сотрудникам", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

При этом, как подчеркнул высокопоставленный дипломат, "мы предлагаем размены, предлагаем полное обнуление всей этой ситуации и запуск всего с чистого листа". "Нынешнее положение ненормально. Но они на это не идут", - отметил Рябков.

В целом, говоря о возможном решении "визовой проблемы" между Россией и США, замглавы МИД отметил: "Здесь не просто нет никакого продвижения, а ситуация только усугубляется". "Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы. Я обратил внимание на то, что в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно "задиристые" сигналы относительно численности нашего персонала в США и американского в России", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "ничто не мешает американским коллегам направить сюда столько сотрудников в длительные командировки, сколько они считают необходимым в пределах установленного несколько лет назад лимита в 455 человек". "Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются", - отметил замминистра.

По словам Рябкова, "им удобнее стенать и жаловаться, создавая у публики ложное представление, что они обескровлены, в то время как у России в США куда больше персонала". "Но мы работаем там (в США) и по линии ООН", - напомнил замглавы МИД РФ.

МИД РФ Сергей Рябков США

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