В Ленобласти завели дело на девочку-подростка, поджигавшую бороду бездомному

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Кировском районе Ленинградской области в отношении несовершеннолетней, которая выложила в интернет видео с издевательствами над бездомным мужчиной, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по региону.

Производство ведется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Согласно материалам, в поселке Мга Кировского района девочка 2006 года рождения "из хулиганских побуждений, с целью привлечь к себе внимание", в присутствии подруги подожгла газовой зажигалкой бороду и волосы на голове бездомного пожилого мужчины. Процесс был снят на видео, ролик школьница выложила в интернет.

Ранее региональное управление СКР начало проверку из-за информации об издевательствах над бездомным мужчиной.