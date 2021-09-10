ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарства от коронавируса "Ковидолек"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену препарата "Ковидолек", использующегося при лечении коронавируса, на уровне 2916 рублей за упаковку, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"ФАС согласовала предельную отпускную цену лекарственного препарата "Ковидолек". Цена за упаковку 40 таблеток по 200 мг составит 2 916 рублей", - сообщается в официальном телеграм-канале ФАС.

Лекарственный препарат используется при лечении COVID-19. Кроме того, он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), напомнили в пресс-службе ФАС.