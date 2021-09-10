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В Петербурге третий день сохраняется высокий уровень госпитализаций с COVID

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - За сутки в Петербурге госпитализированы 288 человек с коронавирусом, сообщается в ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Число госпитализаций в городе третий день сохраняется на высоком уровне. В четверг сообщалось о 271 новом пациенте больниц, в среду - о 290. Эти показатели сопоставимы с началом августа. Пик пришелся на 12 августа. Тогда сообщалось о 305 госпитализированных за сутки.

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Общее число пациентов с коронавирусом в больницах, по данным на пятницу, увеличилось до 3 697. В конце прошлой недели их было менее 3 600. Доля свободных коек сейчас составляет 28%.

Ранее в комитете по здравоохранению "Интерфаксу" объяснили, что в выходные госпитализируется меньше пациентов. "Понедельник-вторник – всегда максимальная госпитализация", – сказали в пресс-службе ведомства, отметив, что публикуемые данные охватывают "предыдущий день и позапрошлый вечер".

В начале этой недели показатели госпитализации были существенно ниже. Во вторник сообщалось о 178 новых пациентах с коронавирусом в больницах, в понедельник - о 176.

Сейчас в Петербурге работает 14 ковидных стационаров (11 городских и три федеральных).

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