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В Петербурге за сутки резко выросло число госпитализаций с COVID-19

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге за минувшие сутки в больницы поступили 300 пациентов с коронавирусной инфекцией, это сопоставимо с показателем 11 сентября (310 госпитализаций). Об этом говорится ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора города.

В предыдущей сводке говорилось, что за предшествующие сутки в больницы попали 193 новых пациента с COVID-19.

На пике заболеваемости в конце июня 2021 года в больницы Петербурга поступало более тысячи человек в день.

За последние сутки число пациентов с COVID-19 в стационарах выросло до 3 832 человек, днем ранее их было 3 699.

Ранее в комитете по здравоохранению "Интерфаксу" пояснили, что данные по новым пациентам больниц приходят за предыдущий день и позапрошлый вечер. "В выходные всегда меньше госпитализируется. Понедельник-вторник всегда максимальная госпитализация", - объяснили чиновники.

Сейчас доля свободных коек составляет 26%.

В Петербурге работает 14 ковидных стационаров (11 городских и 3 федеральных).

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус

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