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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минобороны опровергло сообщения о дизентерии у участников учений "Запад-2021"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство заявило о распространяемых с территории Украины недостоверных сведениях об учениях "Запад-2021" и их участников.

"Информация со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021" является фейком и абсолютно не соответствует действительности", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что в пятницу поддельный скан письма о якобы заболевании российских военнослужащих поступил на электронные адреса многих российских редакций СМИ.

"Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения "Запад-2021". Призываем журналистов, при получении подобных сообщений, проверять их достоверность у официальных источников", - сообщили военные.

В ряде публикаций СМИ говорилось о заболевании военных дизентерией, в том числе в тяжелой форме.

Минобороны РФ Запад-2021 Воронеж

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