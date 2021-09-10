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Пять регионов РФ опробуют новую систему оплаты труда педагогов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пять регионов примут участие в пилотном проекте по созданию прозрачной системы оплаты труда педагогов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Смысл этого пути - создание прозрачной и понятной системы оплаты труда для педагогов, боясь навредить переменами, мы договорились провести пилотный проект, в нем участвует пять регионов, и Мордовия одна из их участников", - сказала Голикова в пятницу на встрече с учителями в Саранске.

Она пояснила, что проект будет состоять из трех этапов. "Первый этап - это полный мониторинг системы оплаты труда конкретного региона, который участвует в проекте. Далее на основе полученной информации выработка стандартных подходов по формированию системы оплаты труда. И внедрение в этих пяти регионах", - сказала вице-премьер.

Голикова уточнила, что будет изучаться система оплаты труда, компенсационных и стимулирующих выплат, дифференциация оплаты труда.

По ее словам, по итогам работы, связанной с оценкой системы оплаты труда педагогов, до конца года будет подготовлено постановление правительства о реализации пилотного проекта.

Татьяна Голикова Мордовия Саранск

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