Москва считает, что обещания талибов об инклюзивном правительстве остаются в силе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Намерение талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) сформировать правительство на широкой основе пока ничем не было опровергнуто, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы услышали и всячески поощряем заявления талибов о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть, что они хотят сделать правительство, как принято выражаться, инклюзивным, что у них нет никаких намерений, более того, что они не будут создавать проблемы своим соседям, в том числе странам Центральной Азии, что у них нет планов вторгаться на их территорию, и что они будут бороться с террористами, которые на территории Афганистана еще остаются", - сказал Лавров, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Это намерение пока ничем не было опровергнуто", - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что пока нет оснований "видеть реальную угрозу перетекания этих неспокойных событий на территорию" соседей РФ. "Но мы делаем все, чтобы быть готовыми к такой ситуации", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас проходит множество конференций по урегулированию ситуации в Афганистане.

"Сейчас предлагают наши коллеги провести министерскую встречу пяти постоянных членов СБ по Афганистану. (...) Мы держим на столе наше предложение возобновить нашу работу в "московском" формате, - это все центральноазиатские государства, Иран, Пакистан, Китай, Индия, Россия, США", - сказал Лавров.