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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: пятница, 10 сентября

Назначение врио главы МЧС, ключевая ставка и опасный арбуз

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Строительство "Северного потока 2" полностью завершено, сообщает "Газпром". В Кремле пока затруднились сказать, когда начнут использовать газопровод.

- Первый замглавы МЧС Александр Чуприян назначен врио руководителя ведомства. Погибший в среду глава МЧС России Евгений Зиничев был похоронен в пятницу в Петербурге. Перед этим в Москве прошло прощание, на которое, в том числе, приехал Владимир Путин.

- Два человека насмерть отравились в Москве. Предположительно, женщина и несовершеннолетний ребенок скончались в больнице после отравления арбузом. Возбуждено уголовное дело. Арбуз был куплен в магазине "Магнит". Торговая сеть сняла с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине, и начала свою проверку.

- Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ставка в будущем может превысить 7%.

- "Единая Россия" внесла законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Предлагается назначать максимальное наказание за рецидив против любого несовершеннолетнего. А также за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.

- РФ снимает COVID-ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября. Кроме того, Москва и Минск договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.

- Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. Президент посетовал, что российские футболисты с 1988 года не выступают на ОИ, и предположил, что с отменой лимита "еще 20 лет не будут".

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