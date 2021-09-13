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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 224,6 млн

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 224 656 764, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число смертей из-за связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 630 621.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено 40 955258 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся достигло 659 975.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 264 175, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 442 874.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 999 779 заболевших, умер 586 851 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 595,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 034 человека, в Индии - 317, в Бразилии - 2 738.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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