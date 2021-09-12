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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: воскресенье, 12 сентября

Крушение самолета под Иркутском, задержание россиянина в Праге и закупка Белоруссией российских вооружений

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет L-410 упал под Иркутском. По данным СК, все пассажиры выжили. В штаб поступила информация, что в крушении, возможно, погиб пилот. Всего на борту находились 16 человек, 11 из них оказались зажаты в салоне. Среди причин произошедшего называли отказ техники, приоритетной версией является ошибка пилотирования. В авиакомпании "СиЛА" сообщили, что самолет заходил на посадку со второго раза в условиях сильного тумана. L-410 найден в 4 км от ВПП.

- Минск запланировал закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил Александр Лукашенко в ходе военных учений "Запад-2021". Владимир Путин на следующей неделе будет наблюдать за совместными учениями ВС России и Белоруссии на полигоне Мулино в Нижегородской области.

- В аэропорту Чехии задержан гражданин РФ, сообщили СМИ. В ситуации с задержанием, предположительно произведенным по ордеру Украины, будет разбираться СКР во взаимодействии с МИД России.

- Петербург снова вышел в лидеры по суточному COVID-приросту: в городе зафиксировано 1 597 новых случаев. В Москве 1 592 новых заражений. Всего в РФ выявлено 18 554 заболевших за сутки.

- В Испании скончалась солистка поп-дуэта "Баккара". Марии Мендиоле было 69 лет. Группа получила известность в конце 1970-х благодаря песне Yes Sir, I Can Boogie.

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