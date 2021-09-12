Минск запланировал закупить у России вооружений более чем на $1 млрд

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам, посещая в ходе военных учений "Запад-2021" Обуз-Лесновский полигон под Барановичами.

"Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400", - говорится в сообщении госагентства БЕЛТА.

1 сентября Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400.

Ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", что вопрос о поставке Белоруссии систем ПВО С-400 пока не перешел в практическую плоскость.

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").