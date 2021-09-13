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Пятно нефтепродуктов ликвидируют на протоке Оби

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На обмелевшей протоке Оби проводится спасательная операция по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Накануне в 11:30 мск от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. м. На место происшествия незамедлительно были направлены оперативная группа 63-й пожарно-спасательной части, спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, представители администрации Колыванского района.

"По прибытии были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации", - говорится в сообщении.

Для предотвращения распространения загрязнения силами Новосибирского района водных путей, гидросооружений и судоходства на данном участке были установлены боновые заграждения длиной 8 м.

"Угрозы загрязнения реки Обь нет", - сказано в сообщении.

Обь Новосибирская область

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