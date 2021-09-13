"Коммерсантъ" узнал о поисках способов покрыть дефицит инвестпрограммы РЖД

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве сейчас обсуждают инвестпрограмму ОАО "РЖД" на 2022 год, дефицит которой измеряется сотнями миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По словам одного из них, дефицит оценивается в 270 млрд рублей.

Источники в правительстве уточняют, что "цифры в ходе обсуждения могут многократно поменяться".

Дефицит CAPEX компании в 2022 году наблюдался еще в ее трехлетнем финансовом плане, который правительство одобрило в декабре 2020 года, напоминает издание. В документе, поданном на одобрение правительства, в качестве базового был принят бездефицитный вариант, когда инвестиции в 2021-2023 годах составят менее 1,5 трлн рублей (463,4 млрд, 399,4 млрд и 582,6 млрд рублей соответственно).

Однако при условии реализации всех проектов национального плана по модернизации транспортной инфраструктуры CAPEX резко возрастал - до 2,3 трлн рублей, и пик инвестиций приходился как раз на 2022 год (807,4 млрд рублей). В "трехлетке" при этом возникал суммарный дефицит более чем в 850 млрд рублей, в том числе 400 млрд рублей - в 2022 году. В итоге была утверждена расширенная инвестиционная программа монополии более чем в 2 трлн рублей, говорил премьер-министр Михаил Мишустин. CAPEX на 2021 год был принят в объеме 731 млрд рублей.

Для покрытия дефицита в 2022 году, помимо повышения тарифов на перевозку контейнеров, отмены или преобразования скидки на порожний пробег грузовых вагонов с улучшенными техническими характеристиками, поднятия ставок на антрацит (они должны были дать в совокупности порядка 25 млрд рублей), было предложено несколько мер финансового характера.

В частности, на 2022 год планировалось вхождение ВЭБ.РФ в капитал РЖД на 82 млрд рублей с мораторием на выплату дивидендов до 2025 года, для чего госкорпорацию предполагалось докапитализировать в будущем на 30 млрд рублей.

Также было принято предложение Минфина выделить РЖД дополнительные 140 млрд рублей в 2025-2026 годах, что увеличит возможности привлечения монополией средств на финансовых рынках на 108 млрд рублей уже в 2022 году, говорил глава ведомства Антон Силуанов.

Разрешение не платить дивиденды по обыкновенным акциям из прибыли 2021 и 2022 годах идет в ключе принятых тогда решений, пишет газета: за счет этого "Российские железные дороги" планировали сэкономить 74 млрд и 80,3 млрд рублей соответственно.

Однако с прошлого года ситуация заметно поменялась, добавляет издание. Рост грузовых перевозок и доходов РЖД от них заметно превысил плановый уровень. При этом, правда, на расходной части бюджета монополии сказался рост цен на материалы, прежде всего - на металл (подорожание компания оценила в 17-19 млрд рублей).

В связи с этим РЖД вернулись к идее смены в тарифной формуле потребительской инфляции на промышленную, отмечает "Коммерсантъ". По информации газеты, это рассматривается как один из путей к закрытию "дыры" в инвестиционной программе 2022 года.

Предложенная РЖД формула позволила бы в 2022 году обеспечить лишь 19,4 млрд рублей дополнительных тарифных сборов. ФАС в конце августа выступила против изменения формулы, отметив, что оно не отвечает принципу долгосрочности и предсказуемости, а обсуждать актуализацию этой формулы до рассмотрения финансового плана, инвестпрограммы и долгосрочной программы развития монополии преждевременно.

При этом объем расходов на железнодорожную инфраструктуру успел увеличиться - в частности, рассматриваемый проект обеспечения вывоза угля с Эльгинского месторождения, даже если будет реализовываться без нагрузки на "Российские железные дороги", потребует расходов государственных средств, в том числе средств Фонда национального благосостояния, пишет "Коммерсантъ".