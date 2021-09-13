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Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Руководство строительной группы компаний "Единство" заинтересовалось взаимодействием с исправительными учреждениями Рязанской области, сообщила в понедельник пресс-служба ФСИН России по региону.

Возможное сотрудничество обсуждалось на рабочем совещании гендиректора ГК "Единство" Антона Воробьева с начальником рязанского УФСИН Александром Комковым и его заместителем Геннадием Горелкиным.

Начальник УФСИН рассказал о производственных возможностях шести центров трудовой адаптации осужденных. Он отметил, что благодаря наличию оборудования широкого профиля, учреждения могут производить изделия из металла, различные стройматериалы и спецодежду для строителей.

"Стороны также обсуждали возможность использования труда осужденных к принудительным работам на строительных объектах", - отмечает пресс-служба.

Группа компаний "Единство" создана в ноябре 2006 года. Она является членом Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), некоммерческого партнерства саморегулируемых организаций "Объединение рязанских строителей", "Союза строителей Рязанской области". Входит в топ-30 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и является лидером в Рязанской области.

ФСИН Рязанская область

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