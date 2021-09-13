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ФАС создаст реестр производителей стройматериалов для контроля за ценами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сформирует перечень крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов для противодействия необоснованному росту цен на этих рынках.

"В связи с необходимостью оперативного регулирования, а также анализа ценообразования производителей и поставщиков строительных и смежных рынков ведомство приняло решение создать перечень крупных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ. Такой реестр ФАС планирует создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров", - говорится в сообщении регулятора.

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В нем отмечается, что в I полугодии 2021 года в ФАС поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы.

"Работа призвана сконцентрировать внимание контрольно-надзорных органов на деятельности производителей, способных оказать влияние на соответствующие товарные рынки", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось в начале июля, из-за роста цен на стройматериалы в первом полугодии 2020 года ФАС инициировала проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций, они проходят во всех регионах страны.

Первоначально речь шла о проверках цен на рынках бетона, кирпича, древесных материалов и ПВХ-продукции. Позднее в регуляторе сообщили, что перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов расширен, и отныне включает как рынки основных, так и вспомогательных видов такой продукции.

ФАС

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