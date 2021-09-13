"Яндекс" учредил образовательный фонд имени Сегаловича

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил об учреждении фонда по поддержке качественного образования, названного в честь сооснователя компании Ильи Сегаловича.

Фонд Сегаловича объединит некоммерческие образовательные проекты компании, а также будет поддерживать организации и общественные инициативы, которые занимаются развитием доступного и качественного образования в сфере математики и IT. Общая сумма грантов в 2022 году составит 250 млн рублей, говорится в пресс-релизе "Яндекса". Фонд будет развивать собственные проекты и выделять гранты сторонним организациям. Имена экспертов фонда и грантовые программы будут названы 10 ноября

Главные задачи фонда - сделать доступным современное математическое и IT-образование, развивать такое образование с помощью доступных компании данных и технологий, поддерживать учителей, "участвовать в проектах, которые укрепляют в людях стремление к знаниям, науке и культуре".

В "Яндексе" напомнили, что компания занимается образовательными проектами уже 15 лет, и сейчас они охватывают около 6 млн учеников и преподавателей.

Илья Сегалович был одним из основателей "Яндекса", создателем первой версии поисковика компании и ее названия, он также был одним из организаторов реабилитационного художественного центра "Дети Марии". 13 сентября 2021 года ему бы исполнилось 57 лет. Он умер в июле 2013 года.

В январе 2019 года "Яндекс" учредил ежегодную премию имени Сегаловича для молодых ученых.