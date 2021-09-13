Власти Москвы объяснили отказ в регистрации на онлайн-голосование несовпадением данных

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ Москвы) сообщили, что отказ в регистрации пользователей для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах может быть связан с несовпадением данных профиля личного кабинета пользователя и его паспортных данных.

"Каждое заявление на участие в дистанционном электронном голосовании проходит многоступенчатую проверку. Для этого данные профиля личного кабинета избирателя и его заявления на участие в дистанционном электронном голосовании должны точно соответствовать данным в паспорте: если написание хотя бы одного символа, пробела или регистра букв отличается, сведения не проходят проверку в государственных информационных системах. Как правило, именно с этим и связан отказ в участии пользователя в ДЭГ", - сказали "Интерфаксу" в ДИТ Москвы.

"В этом случае пользователь может проверить свою информацию в личном кабинете, внести корректировки и подать заявление заново до 23:59 13 сентября", - отметили в департаменте.

Ранее в социальных сетях появились сообщения об отказе москвичам в участии в дистанционном электронном голосовании на выборах с 17 по 19 сентября, несмотря на верифицированную учетную запись на порталах mos.ru и на портале госуслуг.