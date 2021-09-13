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Mail.ru Group сообщила о частичном устранении неполадок в работе ICQ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Неполадки, которые привели к сбою в работе мессенджера ICQ, частично устранены, следует из комментария Mail.ru Group на запрос "Интерфакса".

В понедельник пользователи мессенджера, входящего в портфель активов Mail.ru Group, столкнулись со сбоем, который повлиял на работу как мобильной, так и десктопной версии ICQ. Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с авторизацией, работой приложения и с подключением к серверу. Наибольшее количество жалоб поступало из Москвы и Санкт-Петербурга, однако проблемы наблюдались и в других городах РФ.

"Мы наблюдали временные неполадки, которые уже частично решены. Данные пользователей остаются в полной безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

Жалобы начали поступать около 14:30 по московскому времени, следует из данных Downdetector.

В частности, мобильная версия ICQ не позволяла обмениваться сообщениями, поскольку находилась в постоянном режиме "обновление".

Что касается десктопной версии, то она в одностороннем порядке разлогинила часть пользователей. При попытке повторной авторизации ICQ предлагала заново принять условия и политику конфиденциальности - однако после этого пользователь не получал доступ к чатам, а в его профиле не было никакой персональной информации.

Чуть позже - если пользователь разлогинивался из ICQ и пытался авторизоваться заново - система начала выдавать сообщение о возникновении ошибки и предлагать повторить попытку позже.

Mail.ru Group ICQ

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