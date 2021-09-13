Пользователи жалуются на сбой в работе ICQ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера ICQ (входит в портфель активов Mail.ru Group), следует из данных сайта Downdetector.

Жалобы начали поступать около 14:30 по московскому времени. Чаще всего пользователи испытывают проблемы при авторизации, работе с приложением, а также с подключением к серверу. Больше всего жалоб поступает из Москвы и Петербурга, однако проблемы наблюдаются и в других городах РФ.

Пользователи фиксируют проблемы как в работе мобильного приложения, так и десктопной версии ICQ. Так, мобильная версия не позволяет обмениваться сообщениями, поскольку находится в постоянном режиме "обновления".

Что касается дескотпной версии, то она в одностороннем порядке разлогинила часть пользователей. При попытке повторной авторизации ICQ предлагает заново принять условия и политику конфиденциальности, однако после этого пользователь не получает доступа к чатам, а в его профиле нет никакой персональной информации.