Обязательную вакцинацию работающих отменили в Новгородской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Новгородский региональный штаб по борьбе с коронавирусом в понедельник рассмотрел предложение главы региона Андрея Никитина об отмене ранее принятого решения о допуске на рабочие места с 1 октября только новгородцев, вакцинированных или имеющих справки об отрицательных ПЦР-тестах, о наличии антител или медицинских отводах от прививок, сообщила пресс-служба правительства области.

"На заседании штаба губернатор предложил убрать этот пункт, так как вакцинация на предприятиях идет неплохо и жесткой необходимости в ранее принятых решениях уже нет", - пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что предложенные изменения в нормативные документы будут внесены в ближайшие дни.

Согласно сведениям правительства, с начала эпидемии в регионе выявлено более 42 тыс. инфицированных (за последние сутки - 126). Около 39 тыс. новгородцев выздоровели, 407 человек скончались. Комплексные прививки получили почти 137 тыс. жителей области. В коронавирусных клиниках региона лечатся 793 новгородца. Более 20% специализированных коек свободны.