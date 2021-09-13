Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Обязательную вакцинацию работающих отменили в Новгородской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Новгородский региональный штаб по борьбе с коронавирусом в понедельник рассмотрел предложение главы региона Андрея Никитина об отмене ранее принятого решения о допуске на рабочие места с 1 октября только новгородцев, вакцинированных или имеющих справки об отрицательных ПЦР-тестах, о наличии антител или медицинских отводах от прививок, сообщила пресс-служба правительства области.

"На заседании штаба губернатор предложил убрать этот пункт, так как вакцинация на предприятиях идет неплохо и жесткой необходимости в ранее принятых решениях уже нет", - пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что предложенные изменения в нормативные документы будут внесены в ближайшие дни.

Согласно сведениям правительства, с начала эпидемии в регионе выявлено более 42 тыс. инфицированных (за последние сутки - 126). Около 39 тыс. новгородцев выздоровели, 407 человек скончались. Комплексные прививки получили почти 137 тыс. жителей области. В коронавирусных клиниках региона лечатся 793 новгородца. Более 20% специализированных коек свободны.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

12
В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.
Хроника 09 января 2020 года – 13 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Новгородская область Андрей Никитин Коронавирус

Новости

МВД предложило включить жителей ЛНР и ДНР в программу переселения соотечественников

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');