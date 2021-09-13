Бывших полицейских будут судить за хищение изъятых сигарет и взятки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области в суд скоро поступит уголовное дело трех бывших полицейских, сообщили в СК. Им вменяют, в частности, хищение изъятых сигарет, фальсификацию материалов уголовного делам и получение взяток. По делу также проходит отец одного из полицейских и предприниматель.

По версии следствия, в 2016 году начальник отдела по борьбе с преступлениями на объектах топливно-энергетического комплекса и потребительского рынка (3-го отдела) управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калининградской области и двое его подчиненных сообща изъяли немаркированную табачную продукцию со склада местного производителя. Затем они перевезли изъятое на подконтрольные им склады и распорядились по собственному усмотрению. Ущерб предприятию следствие оценило в 87,3 млн рублей.

Чтобы скрыть хищение, бывший оперуполномоченный составил протокол осмотра, в котором указал будто бы сигареты переданы на ответственное хранение. Владелец предприятия пожаловалась в полицию, что изъятые на ее складе сигареты появились в продаже.

Тогда фигуранты дела, по версии следствия, показали проверяющим жалобу сотрудникам службы безопасности УМВД коробки с опилками и пластиковыми бутылками, выдав их за изъятые табачные изделия. Однако хищение все же было обнаружено.

Тогда бывший начальник отдела и один из его подчиненных склонили 28-летнего местного жителя к самооговору и даче ложных показаний о краже сигарет .

Также следствие считает, что один из фигурантов дела с сентября 2013 по декабрь 2016 года лично 35 раз получил от представителей группы торговых компаний взятки по 100 тысяч рублей, на общую сумму 3,5 млн рублей, в обмен на то, чтобы не мешать им работать. Еще четыре раза взятки обвиняемому передавал его отец, считает следствие. Также полицейскому вменяют получение от этой группы алкоголя и табачной продукции на общую сумму 1, 7 млн рублей.

По версии следствия, этот же бывший полицейский с декабря 2015 года по декабрь 2016 года ежемесячно получал взятки в размере по 100 тысяч рублей от руководителя одной из компаний региона, занимающихся оптовой торговлей жидким топливом за непроведение проверок.

Еще следствие полагает, что этот же фигурант дела с февраля по июнь 2016 года через посредников – своего отца и знакомого предпринимателя, ежемесячно получал от владельца автозаправочного комплекса в Мамонове взятки по 15 тысяч рублей взамен на непроведение проверок и всего получил 75 тысяч рублей.

Все пятеро обвиняемых вину не признали. Уголовное дело в их отношении возбудили по материалам областного УФСБ.