Минюст обвинил "Русь сидящую" в надругательстве над гербом России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ усмотрел надругательство над гербом России в логотипе неправительственной организации "Русь сидящая" (проект благотворительного Фонда помощи осужденным и их семьям, который внесен в России в реестр НКО-иноагентов); по мнению ведомства, двуглавый орел с кандалами и дубинкой в лапах, одетый одновременно в тюремную робу и форму надзирателя, оскорбляет государственный символ, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на юристов Фонда.

Как рассказала изданию глава юридического департамента Фонда Ольга Подоплелова, московское управление Минюста еще в марте вынесло предупреждение о "признаках надругательства" над российским гербом и потребовало отказаться от логотипа. В противном случае чиновники грозили штрафом по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение законного предписания госоргана, до 20 тыс. руб.) и даже ликвидацией организации в судебном порядка, сообщила Подоплелова.

Сначала "Русь сидящая" пожаловалась в центральный аппарат Минюста, указав, что столичное управление не провело художественной или геральдической экспертизы, однако центральный аппарат поддержал коллег, пишет "Ъ". В итоге "Русь сидящая" подала административный иск к Минюсту в Гагаринский суд Москвы, накануне, 13 сентября, суд начал его рассмотрение.

По мнению юристов Фонда, у России нет монополии на изображение двуглавого орла, который является символом государственной власти во многих странах. Кроме того, как отмечают они, некоторые госорганы РФ в своих эмблемах сами изменили этот символ (например, ФСИН, на эмблеме которой птица держит меч и фасцию - связку прутьев, куда вставлена секира).

Перед подачей иска правозащитники обращались в Геральдический совет при президенте России, попросив дать разъяснения, есть ли в логотипе "Руси сидящей" признаки надругательства над гербом, но ответа не получили, говорится в материале.

В Минюсте не ответили на вопрос "Ъ", проводилась ли геральдическая экспертиза логотипа. "Правовая оценка предупреждению относительно используемой фондом символики будет дана судом", - сообщили в ведомстве. Там также заявили, что "Руси сидящей" нужно лишь отказаться от использования логотипа и уведомить об этом московское управление Минюста.

Автор изображения - известный художник-карикатурист Алексей Меринов. Как пишет "Ъ", он нарисовал орла в 1998 году для "Московского комсомольца". В 2015 году Меринов узнал о существовании "Руси сидящей", связался с организацией и предложил использовать для логотипа свой рисунок. "Это образное решение, которое показывает и заключенных, и структуру, их охраняющую", - объяснил художник суть своей работы.