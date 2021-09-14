Конвойный автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Десятилетняя девочка получила травмы, попав под колеса полицейского автомобиля в Уссурийске в Приморском крае, сообщила прокуратура края.
Водитель конвойного автомобиля территориального отдела полиции во вторник сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Девочка госпитализирована.
После аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Прокуратура контролирует ход расследования.