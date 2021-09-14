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Военнослужащий-контрактник погиб в Приморье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащий-контрактник обнаружен мертвым в Приморье, обстоятельства смерти устанавливаются, сообщил "Интерфаксу" представитель командования Фокинского гарнизона.

Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военного, сказал собеседник агентства.

Тело было обнаружено в понедельник, 13 сентября.

По предварительным данным, смерть наступила из-за нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Приморский край

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