Военнослужащий-контрактник погиб в Приморье
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащий-контрактник обнаружен мертвым в Приморье, обстоятельства смерти устанавливаются, сообщил "Интерфаксу" представитель командования Фокинского гарнизона.
Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военного, сказал собеседник агентства.
Тело было обнаружено в понедельник, 13 сентября.
По предварительным данным, смерть наступила из-за нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.