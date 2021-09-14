Пять министров и четыре вице-премьера будут голосовать через интернет

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве четыре вице-премьера и пять министров зарегистрировались на электронное голосование на ближайших выборах, сообщила пресс-служба правительства.

Это вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

13 сентября стало известно, что голосовать онлайн будет премьер-министр Михаил Мишустин.

В сентябре 2021 года организовать электронное голосование разрешили Москве, Севастополю, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областям. Центризбирком сообщил, что получил 5,2 млн заявок избирателей на участие в онлайн-голосовании, в Москве таких заявок было больше 2 млн. Удовлетворяются не все заявки, отказ может быть вызван несовпадениями данных в базах.